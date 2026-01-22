AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
22.01.2026 03:38:35
Why AMD Stock Jumped Today
Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) climbed on Wednesday after Wall Street analysts issued favorable commentary on the chipmaker's prospects. By the close of trading, AMD's stock price was up more than 7%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
21.01.26
|Gewinne in New York: S&P 500 mittags fester (finanzen.at)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags in Grün (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|White House sets tariffs to take 25% cut of Nvidia and AMD sales in China (Financial Times)
|
15.01.26
|White House sets tariffs to take 25% cut of Nvidia and AMD sales in China (Financial Times)
|
14.01.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.01.24
|AMD Buy
|UBS AG
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|221,40
|2,74%