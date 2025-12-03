American Eagle Outfitters Aktie

American Eagle Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

03.12.2025 22:30:56

Why American Eagle Outfitters Stock Surged Today

Shares of American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) popped on Wednesday after the clothing purveyor's profits topped investors' expectations.By the close of trading, AEO's stock price was up more than 15%.Image source: American Eagle Outfitters.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
