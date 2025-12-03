American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|
03.12.2025 22:30:56
Why American Eagle Outfitters Stock Surged Today
Shares of American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) popped on Wednesday after the clothing purveyor's profits topped investors' expectations.By the close of trading, AEO's stock price was up more than 15%.Image source: American Eagle Outfitters.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.mehr Nachrichten
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
02.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
01.12.25
|Ausblick: American Eagle Outfitters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)