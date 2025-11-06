American Superconductor Aktie
Why American Superconductor Stock Crashed This Week
Shares of American Superconductor (NASDAQ: AMSC) plunged this week following a mixed earnings report for the second quarter of fiscal 2025, ended Sept. 30, on Thursday. While revenue grew by 20% year over year to $66 million, the top line came up short of the average analyst estimate. Adjusted earnings per share of $0.20 was down from the prior-year period but ahead of analyst expectations. The stock had shed about 36.6% of its value for the week as of 1:50 p.m. ET Thursday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.While American Superconductor's results were generally positive, they may not have been good enough to justify the stock's premium valuation. With analysts expecting full-year revenue of $278 million, the stock traded at a price-to-sales ratio of nearly 10 prior to Thursday's decline.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
