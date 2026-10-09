American Tower Aktie
WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000
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09.10.2026 18:13:01
Why American Tower Stock Jumped 8.6% Today
Shares of American Tower (NYSE:AMT) are standing tall today. As of 11:35 a.m. ET, the wireless infrastructure giant was up 8.6% on another company's news.
Image source: Getty Images.
The catalyst here is Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) agreeing to spend $8 billion on a high-quality radio spectrum portfolio.
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