AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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06.08.2026 17:48:34
Why AppLovin Stock Tumbled Today
Shares of AppLovin (NASDAQ: APP) were heading lower today, as the adtech company came up short in its second-quarter earnings report.Given that the high-growth company is trading at a lofty valuation, the sell-off on the news wasn't surprising. As of 10:49 a.m. ET, the stock was down 19.6%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu AppLovin Corp
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