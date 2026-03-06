Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
|
06.03.2026 19:40:18
Why Are Carvana Shares Sliding On Friday?
This article Why Are Carvana Shares Sliding On Friday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carvana Co Registered Shs -A-
|
05.03.26
|S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Carvana von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|NYSE-Handel S&P 500 mittags leichter (finanzen.at)
|
20.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
19.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.02.26
|Carvana-Aktie bricht ein: Trotz Bestmarken sorgen Zahlen für Ernüchterung (finanzen.at)