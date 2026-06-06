Astera Labs Aktie

Astera Labs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034

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06.06.2026 18:45:00

Why Astera Labs Rocketed Higher in May

Shares of AI connectivity provider Astera Labs (NASDAQ: ALAB) rallied 76.1% in May, according to data from S&P Global Market Intelligence.Astera has become one of the leading names in connectivity for artificial intelligence systems, as networking between servers, chips, and memory is increasingly important in the age of agentic AI.Thus, it's no surprise Astera rose last month, as it reported strong earnings and gave a bullish outlook amid a strong month for AI chip stocks generally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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