Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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19.05.2026 21:17:38
Why Astera Labs Shares Are Up So Much Today
Already rallying back from their late-March low, shares of Astera Labs (NASDAQ: ALAB) hit a multi-month high today. Indeed, the stock's 16.5% gain as of 3:16 p.m. ET Tuesday puts it within sight of September's record high of $262.90.The prompt for today's bullishness is two-fold. First, speaking at J.P. Morgan's annual Global Technology, Media and Communications Conference, CEO Jitendra Mohan delivered a compelling presentation of the company's newest AI data center networking solutions. And second, analysts with Evercore ISI dramatically raised their target price on this technology stock this morning, citing growing demand for its products.The company makes a great deal of data center hardware that mostly goes unnoticed, by the way, even though artificial intelligence data centers wouldn't function nearly as well without it. Networking switches, digital signal processors, memory controllers, and cable modules are all in its product portfolio, making it possible to interconnect a wall of computing processors supplied by higher-profile companies like Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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