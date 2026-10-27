Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,29 Prozent stärker bei 29 651,44 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 407,19 Zählern und damit 0,457 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 273,40 Punkte).

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 340,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 719,63 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 30 608,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28 039,21 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25 821,55 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,64 Prozent. Bei 31 361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Nebius (+ 11,22 Prozent auf 170,47 USD), Astera Labs (+ 10,47 Prozent auf 286,69 USD), Rocket Lab (+ 8,34 Prozent auf 58,31 USD), CoreWeave (+ 7,94 Prozent auf 59,57 USD) und Ferrovial International SE Registered (+ 7,29 Prozent auf 54,02 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Paychex (-5,57 Prozent auf 109,26 USD), Cintas (-4,93 Prozent auf 214,80 USD), Thomson Reuters (-4,64 Prozent auf 116,41 USD), Adobe (-3,97 Prozent auf 248,36 USD) und Intuit (-3,37 Prozent auf 328,45 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 098 377 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,664 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at