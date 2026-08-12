Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
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12.08.2026 19:01:37
Why Astronics Stock Popped Today
Aerospace and defense company Astronics Corporation (NASDAQ: ATRO) stock surged 15.8% through 11:30 a.m. ET on Wednesday after beating analyst forecasts for Q2 earnings last night.Heading into the report, Wall Street thought Astronics would earn $0.54 per share on $245.8 million in quarterly sales. Astronics actually earned $0.70 per share on sales of $260 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Astronics Corp.
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31.07.26
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24.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astronics-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Astronics Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|Astronics Corp.
|79,50
|-0,63%
|Astronics Corp (B)
|92,24
|5,30%