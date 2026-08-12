Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,40 Prozent höher bei 26 550,38 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,889 Prozent fester bei 26 680,47 Punkten, nach 26 445,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 531,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 688,24 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,487 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 26 281,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 088,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 681,90 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,27 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Astronics (+ 15,19 Prozent auf 86,29 USD), CIENA (+ 12,46 Prozent auf 435,80 USD), ADTRAN (+ 7,28 Prozent auf 7,18 EUR), SpaceX (+ 7,01 Prozent auf 142,63 USD) und Veeco Instruments (+ 6,59 Prozent auf 53,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nissan Motor (-12,55 Prozent auf 1,88 USD), American Eagle Outfitters (-5,41 Prozent auf 16,42 USD), TransAct Technologies (-5,02 Prozent auf 5,49 USD), Americas Car-Mart (-4,97 Prozent auf 3,06 USD) und Pegasystems (-4,78 Prozent auf 31,49 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 895 719 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,564 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at