Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
|
29.12.2025 18:01:16
Why Barrick Mining Stock Dropped Today
Barrick Mining (NYSE: B) stock tumbled 4.1% through 11:50 a.m. ET Monday on a big reversal of the precious metals trade.As CNBC reports, silver hit an all-time high price north of $80 an ounce last night, but dropped dramatically this morning as traders took profits, falling as low as $70.25 per ounce. At last report, silver prices were still down approximately 7.6% at $71.30 per ounce, and gold prices were down 4.3% at $4,358.50. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
