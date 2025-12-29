Barrick Mining Aktie

WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080

Why Barrick Mining Stock Dropped Today

Why Barrick Mining Stock Dropped Today

Barrick Mining (NYSE: B) stock tumbled 4.1% through 11:50 a.m. ET Monday on a big reversal of the precious metals trade.As CNBC reports, silver hit an all-time high price north of $80 an ounce last night, but dropped dramatically this morning as traders took profits, falling as low as $70.25 per ounce. At last report, silver prices were still down approximately 7.6% at $71.30 per ounce, and gold prices were down 4.3% at $4,358.50.
