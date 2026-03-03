Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
|
03.03.2026 19:28:38
Why Barrick Mining Stock Just Dropped
Barrick Mining Corporation (NYSE: B) stock tumbled 8.7% through 1:15 p.m. ET Tuesday. As you may have heard, there's war in the Mideast, and ordinarily, investors flee to gold and silver as safe havens in times like these. Indeed, at first that's what seemed to be happening.Problem is, gold and silver prices are tanking today, and they're taking the stock price of this gold miner down with them. (Barrick also mines silver.)Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
