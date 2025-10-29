Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 23:31:00

Why Caterpillar Stock Jumped to Record High Today

Shares of Caterpillar (NYSE: CAT) climbed more than 11% on Wednesday after the construction and power equipment giant said the artificial intelligence (AI) boom was boosting its sales and profits.Image source: Getty Images.Caterpillar's sales rose by 10% to $17.6 billion in the third quarter. The gains were driven by a 33% surge in power-generation revenue, which benefited from strong sales of reciprocating engines used by AI data centers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten