Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
29.10.2025 23:31:00
Why Caterpillar Stock Jumped to Record High Today
Shares of Caterpillar (NYSE: CAT) climbed more than 11% on Wednesday after the construction and power equipment giant said the artificial intelligence (AI) boom was boosting its sales and profits.Image source: Getty Images.Caterpillar's sales rose by 10% to $17.6 billion in the third quarter. The gains were driven by a 33% surge in power-generation revenue, which benefited from strong sales of reciprocating engines used by AI data centers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
