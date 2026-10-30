Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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30.10.2026 16:37:56
Why Cerebras Stock Dropped Today
Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) stock tumbled 6% through 11:20 a.m. ET on Friday -- and it's all Intel's (NASDAQ:INTC) fault.
Intel reported a big earnings beat last night -- $0.52 per share, where Wall Street had expected only $0.40, and $16.5 billion in sales, also exceeding expectations. The problem was that Intel then told investors that in Q4 it would probably earn only $0.25 per share, with no more than $16 billion -- versus the $17.1 billion that Wall Street analysts had hoped for.
Image source: The Motley Fool.
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