Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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29.06.2026 21:18:58
Why Cerebras Stock Is Skyrocketing Today
After plunging more than 29% last week, Cerebras (NASDAQ: CBRS) stock is off to a bullish start this week. The semiconductor specialist that designs chips for artificial intelligence (AI) applications had no news to report. Yet, investors are taking note of a well-known growth investor's recent purchase of Cerebras stock.As of 3:14 p.m. ET, shares of Cerebras are up 18.6%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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