Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|
31.10.2025 17:31:38
Why Chevron Stock Popped After Earnings
Chevron (NYSE: CVX) stock jumped 2.4% through 11:55 a.m. ET Friday after reporting a sizable earnings beat this morning.Analysts expected Chevron to earn $1.71 per share, adjusted for one-time items, on sales of $47.4 billion in Q3. Instead, Chevron reported $1.85 per-share profit, and sales exceeded $49.7 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
