Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
05.11.2025 21:00:00
Why Constellation Energy Rallied in October
Shares of independent power producer Constellation Energy (NASDAQ: CEG) rallied 14.6% in October, according to data from S&P Global Market Intelligence.Constellation didn't report earnings during the month; that will actually happen today. However, enthusiasm over the AI build-out grew in October, while analysts picked Constellation as a top power producer, given its leading nuclear fleet and impending $16.4 billion acquisition of Calpine.
