Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
19.11.2025 17:51:08
Why Constellation Energy Stock Just Popped
It's been more than a year since Constellation Energy (NASDAQ: CEG) announced it will reopen Three Mile Island Unit 1 and sell electricity from that nuclear plant to power data centers for Microsoft (NASDAQ: MSFT) -- kick-starting the nuclear renaissance and tying it to artificial intelligence's insatiable demand for power.One year later, Constellation just got some excellent news, and it's helping send the electric utility's stock price up 5.6% through 11:20 a.m. ET.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|318,70
|6,23%