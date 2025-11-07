Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
07.11.2025 22:42:10
Why Constellation Energy Stock Ticked Higher Today
A decent, if unspectacular, quarterly earnings report was the light tailwind that blew Constellation Energy (NASDAQ: CEG) stock modestly higher on Friday. The clean energy company's shares rose by 1.4% in the trading session, contrasting well with the essentially flat performance of the S&P 500 index.Well before market open, Constellation published the details of its third quarter. The period saw the company book $6.57 billion in revenue, which was up slightly from the $6.55 billion of the third quarter of 2024. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|300,45
|-1,10%
