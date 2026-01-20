Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
20.01.2026 23:28:19
Why Constellation Energy Stock Tumbled on Tuesday
An analyst at a prominent U.S. bank took a pair of scissors to his Constellation Energy (NASDAQ: CEG) price target on Tuesday, and investors reacted accordingly. After that cut was enacted, many sold out of the utility stock, leaving it with a 4% decline on the day. Before market open, Shahriar Pourreza of Wells Fargo reduced his fair value assessment on Constellation to $460 per share. He previously flagged it as being worth $478. Despite the cut, he maintained his overweight (read: buy) recommendation on the energy company's shares. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
