CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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18.11.2026 10:25:01
Why CoreWeave May Be the Biggest Loser From Jensen Huang's Resignation
As most tech investors are now finding out, the resignation of Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang has implications across the industry. Since Nvidia is the dominant company in artificial intelligence accelerators, the industry now operates under a cloud of uncertainty that most investors could not have foreseen just days ago.
Aside from Nvidia itself, neocloud company CoreWeave (NASDAQ:CRWV) is arguably the most affected. Considering its close relationship with Nvidia, investors may have to rethink that cloud stock's investment case. Here's why.
Image source: Getty Images.
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