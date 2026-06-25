CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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25.06.2026 22:55:54
Why CoreWeave Stock Sank 12.4% This Week
Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) fell 12.4% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The artificial intelligence (AI) infrastructure company was added to the Nasdaq 100 Index on Monday, prompting investors to sell afterward. Some investors also remain skeptical about its heavy debt load.As of the market close on Thursday, June 25th, CoreWeave stock is down 12.4% this week. Here's why the stock is falling, and whether now is a good time to scoop up some shares. Just a few days ago, CoreWeave was officially added to the Nasdaq-100 Index, which includes 100 of the largest non-financial businesses listed on the Nasdaq. Ahead of index inclusion, traders can get excited about index fund buyers propping up a stock, leading to a short-term pop after the announcement. When the inclusion is made official, it can break this momentum, as happened to CoreWeave over the last couple of trading days. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu CoreWeave
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24.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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24.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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22.06.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Verluste (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York in Rot: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
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07.05.26
|Ausblick: CoreWeave stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: CoreWeave gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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16.04.26
|Jane Street-Deal: CoreWeave sichert sich Milliarden für globale KI-Infrastruktur - Aktie im Fokus (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeave
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Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|84,83
|-2,12%
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