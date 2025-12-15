Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
15.12.2025 20:44:04
Why Costco Stock Dropped Today
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) slid 3.6% through 2:25 p.m. ET Monday after Wall Street bank Roth Capital downgraded the shares from neutral to sell, and set a $769 price target on the $852 stock.Roth says it finds Costco's metrics "concerning," reports TheFly.com today, noting that same-store sales growth and member additions are both decelerating, and membership renewals are "fading." Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
