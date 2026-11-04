Why Cricut Stock Soared 50% Today

Creative-tech pioneer Cricut (NASDAQ:CRCT) posted Q3 2026 results on Tuesday evening. Today, the stock is up by exactly 50% as of 1:40 p.m. ET. It trades for prices not seen since the fall of 2023. Yep, Cricut smashed expectations in the last quarter.

Image source: Getty Images.

The average Wall Street analyst expected a lukewarm report. Earnings were supposed to rise from $0.04 per share in the year-ago period to $0.05 this time. On the top line, the consensus called for 4.7% growth to $164.4 million.

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