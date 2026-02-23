CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
23.02.2026 21:57:46
Why CrowdStrike Plunged For the Second Day In A Row
Shares of cybersecurity leader CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) plunged on Monday, falling 10.6% as of 3:21 p.m. The drop was especially notable following Friday's 8% plunge.Today's decline appeared to be an extension of Friday's decline, which was triggered by AI company Anthropic's introduction of its Claude Code Security product. That spurred a large, somewhat indiscriminate sell-off across virtually all cybersecurity stocks, as investors wondered whether the new service could amount to disruptive competition for their software. CrowdStrike CEO George Kurtz defended his company over the weekend in a lengthy LinkedIn post, but it appears investors are de-risking anyway.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
