D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
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04.05.2026 16:07:00
Why D-Wave Quantum Stock Jumped 40% Last Month
Shares of D-Wave Quantum Inc. (NYSE: QBTS), a quantum computing company, spiked in April after Nvidia announced new artificial intelligence models that can make quantum computing more efficient and less prone to errors. Nvidia said the new open-source AI models, called Ising, could act as an "operating system" for quantum computers, calibrating them to make them more accurate than they are now. The news sent quantum computing stocks soaring last month, including D-Wave Quantum, which gained 40.5%.For comparison's sake, the S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq-100 both gained about 1% last month. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu D-Wave Quantum
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