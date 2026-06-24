D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
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24.06.2026 20:54:46
Why D-Wave Quantum Stock Just Crashed
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stock jumped 2.3% on Tuesday as momentum investors swarmed to buy the stock in the wake of a Trump Administration order promoting the development of quantum computing. StreetInsider.com reported massive buying of call options in D-Wave stock yesterday -- 5.3 calls purchased for every put -- indicating traders were heavily bullish on the stock. But it didn't last. As of 2:40 p.m. ET, D-Wave stock has given up all yesterday's gains and is crashing 8.9% today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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