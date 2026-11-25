Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
25.11.2026 18:12:32
Why Dell Technologies Stock Plunged Today
Dell Technologies (NYSE:DELL) stock has been in a free fall, dropping nearly 40% in the past month. Even after another stellar earnings report last night, investors still aren't ready to buy back in, though.
That might be because shares have still more than doubled this year. Dell stock was down 4.8% as of 12:07 p.m. ET today, but it is still 120% higher year to date. Investors are running from the AI trade in general, but it might be time to jump back into Dell.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
25.11.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.11.26
|ROUNDUP/Weiter starke KI-Server-Nachfrage: Dell hebt Jahresziele an - Kursminus (dpa-AFX)
|
24.11.26
|Dell hebt Jahresausblick an - Boomende Nachfrage nach KI-Servern hält an (dpa-AFX)
|
24.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
24.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.11.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Dell Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|276,15
|2,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.