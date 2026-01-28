Logitech Aktie

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

28.01.2026 19:33:51

Why Did Logitech Stock Drop on Wednesday?

Logitech International (NASDAQ: LOGI) stock tumbled 6.4% through 12:45 p.m. ET Wednesday despite beating on both sales and earnings this morning.Heading into the company's fiscal Q3 2026 report, analysts forecast Logitech to earn $1.81 per share on sales of $1.41 billion. In fact, Logitech earned $1.93 per share on sales of $1.42 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Logitech S.A.

