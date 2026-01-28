Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|
28.01.2026 19:33:51
Why Did Logitech Stock Drop on Wednesday?
Logitech International (NASDAQ: LOGI) stock tumbled 6.4% through 12:45 p.m. ET Wednesday despite beating on both sales and earnings this morning.Heading into the company's fiscal Q3 2026 report, analysts forecast Logitech to earn $1.81 per share on sales of $1.41 billion. In fact, Logitech earned $1.93 per share on sales of $1.42 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
29.01.26
|Zuversicht in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich: SMI mittags stärker (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
28.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)