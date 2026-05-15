Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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15.05.2026 19:15:05

Why Did Sandisk Stock Pop Today?

Something strange is happening with Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock today.News that China passed on a Trump offer to permit Chinese tech giants to buy H200 artificial intelligence chips from Nvidia (Nasdaq: NVDA) shook Nvidia investor confidence on Friday, sending the semiconductor giant's shares down 3.2% through 12:40 p.m. ET. Micron (NASDAQ: MU), whose DRAM and NAND memory chips are essential to making Nvidia chips perform their best at the AI data centers in which they're installed, sank 5.4% on worries that if China's not buying Nvidia chips, it's not buying Micron chips, either.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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