Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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15.05.2026 19:15:05
Why Did Sandisk Stock Pop Today?
Something strange is happening with Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock today.News that China passed on a Trump offer to permit Chinese tech giants to buy H200 artificial intelligence chips from Nvidia (Nasdaq: NVDA) shook Nvidia investor confidence on Friday, sending the semiconductor giant's shares down 3.2% through 12:40 p.m. ET. Micron (NASDAQ: MU), whose DRAM and NAND memory chips are essential to making Nvidia chips perform their best at the AI data centers in which they're installed, sank 5.4% on worries that if China's not buying Nvidia chips, it's not buying Micron chips, either.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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