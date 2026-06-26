Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.06.2026 01:14:03
Why Eli Lilly Stock Jumped to a New All-Time High Today
Shares of Eli Lilly (NYSE: LLY) climbed to a record high on Friday, following several promising developments for the medicine maker.Image source: Getty Images.The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Human Use issued a positive opinion for Eli Lilly's cancer drug, Jaypirca. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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