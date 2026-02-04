Enphase Energy Aktie
WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079
|
04.02.2026 17:34:57
Why Enphase Energy Stock Soared Today
Shares of solar energy technology company Enphase Energy (NASDAQ: ENPH) are soaring today. Enphase stock had been on a gradual, but steady descent over the past three years, dropping 77% in that time. But an encouraging earnings report and strong guidance have investors seemingly calling a bottom in the stock. Shares rocketed as much as 42% this morning, and remained up by 37% as of 11:30 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
