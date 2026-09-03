Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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03.09.2026 03:15:00
Why Figma Stock Climbed 13% in August
Shares of Figma (NYSE: FIG) were moving higher last month, benefiting from a broad recovery in software stocks as fears of AI disruption faded and as the cloud design software delivered another strong earnings report, though the stock fell immediately after it.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished August up 13%. As you can see from the chart below, the stock was volatile over the course of the month, falling on its earnings report early in the month, but jumped on Aug. 13 and later in the month on Aug. 27 when Salesforce delivered a strong earnings report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Figma
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05.08.26
|Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Figma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: Figma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Figma
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