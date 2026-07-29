Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
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30.07.2026 00:18:47
Why Garmin Stock Soared Today
Shares of Garmin (NYSE: GRMN) gained on Wednesday after the navigational device maker boosted its full-year sales and profit forecast. Image source: Getty Images.Garmin's revenue rose 11% year over year to $2 billion in its fiscal second quarter, which ended on June 27. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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