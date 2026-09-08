Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
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08.09.2026 12:00:00
Why Gartner Stock Skyrocketed 31.2% Last Month
Gartner (NYSE: IT) shareholders enjoyed a month of huge gains in August. The stock moved 31.2% higher in the period, according to data from S&P Global Market Intelligence.
The broader market saw bullish momentum last month, with the S&P 500 up 2.6% and the Nasdaq Composite up 3.9%. But while the positive trading backdrop for the market at large helped support Gartner's gains, it was the company's better-than-expected second-quarter report that was the biggest catalyst.
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