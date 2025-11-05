Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|
05.11.2025 01:54:33
Why Gladstone Commercial Stock Sank by 6% Today
Why Gladstone Commercial Stock Sank by 6% Today

Gladstone Commercial (NASDAQ: GOOD) had a Tuesday to forget, at least as far as its stock was concerned. The real estate investment trust (REIT) published its third-quarter results the previous day after market close, and investors clearly weren't impressed by these. They traded out of the company's shares to leave them with a 6% loss in value. Gladstone's revenue grew 3% year over year during the period to hit $40.8 million. Net income available to common stockholders, and according to generally accepted accounting practices (GAAP), very much went in the other direction. It fell by almost 33% to $983,000 ($0.02 per share).
Analysen zu Constellation Software IncShsmehr Analysen
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.