WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

05.11.2025 01:54:33

Why Gladstone Commercial Stock Sank by 6% Today

Gladstone Commercial (NASDAQ: GOOD) had a Tuesday to forget, at least as far as its stock was concerned. The real estate investment trust (REIT) published its third-quarter results the previous day after market close, and investors clearly weren't impressed by these. They traded out of the company's shares to leave them with a 6% loss in value. Gladstone's revenue grew 3% year over year during the period to hit $40.8 million. Net income available to common stockholders, and according to generally accepted accounting practices (GAAP), very much went in the other direction. It fell by almost 33% to $983,000 ($0.02 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
