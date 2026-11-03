Herbalife Aktie
WKN DE: A0DNX7 / ISIN: KYG4412G1010
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04.11.2026 00:51:58
Why Herbalife Stock Is Up Today
Shares of Herbalife (NYSE:HLF) rallied 8% on Tuesday after the health and wellness products distributor reported solid growth in revenue and cash flow.
Image source: Getty Images.
Herbalife's net sales rose 6% year over year to $1.35 billion in the third quarter. The company's Asia Pacific segment enjoyed particularly strong growth, with sales up 18%.
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