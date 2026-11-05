Horace Mann Educators CorpShs Aktie
WKN: 882987 / ISIN: US4403271046
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05.11.2026 01:44:23
Why Horace Mann Educators Stock Soared Today
Horace Mann Educators (NYSE:HMN) released its latest quarterly results after market close on Tuesday, and the market reacted strongly the next day. Thanks to significant top- and bottom-line beats, that reaction was very positive, and the company's stock raced to a nearly 6% gain on Hump Day.
Horace Mann, a niche insurance and financial company which specializes in serving the educational market, booked revenue of just over $439 million in its third quarter. That was marginally higher on a year-over-year basis.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Horace Mann Educators CorpShs
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02.11.26
|Ausblick: Horace Mann Educators verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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19.10.26
|Erste Schätzungen: Horace Mann Educators vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: Horace Mann Educators informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Horace Mann Educators vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Horace Mann Educators CorpShs
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Aktien in diesem Artikel
|Horace Mann Educators CorpShs
|53,17
|5,92%