IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
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10.08.2026 20:21:04
Why IMAX Stock Rallied on Monday
IMAX (NYSE: IMAX) turned in an impressive performance on Monday, climbing as much as 5.4%. As of 2:15 p.m. ET, the stock was still up 5.1%.The catalyst that sent the premium format theater operator higher was a new milestone for the company, courtesy of The Odyssey.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu IMAX Corp.
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10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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27.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMAX von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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22.07.26
|Ausblick: IMAX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu IMAX Corp.
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