Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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13.08.2026 22:15:00

Why Intel Is Wise to Issue $20 Billion in Stock Right Now

Intel (NASDAQ: INTC) just increased its share offering. The company, which had recently announced a plan to issue $15 billion in additional shares, has upped this offering to $20 billion.Not surprisingly, the chip stock's price pulled back following the initial announcement. However, the shareholder dilution that comes with this move could benefit long-term shareholders. Here's why.Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
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Intel Corp. 89,09 -1,55% Intel Corp.

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