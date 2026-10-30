NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 4,22 Prozent schwächer bei 28 160,97 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 2,71 Prozent leichter bei 28 604,92 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 402,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28 713,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 093,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 3,07 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 30 408,50 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 28 106,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 734,81 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,72 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,42 Prozent auf 912,25 USD), T-Mobile US (+ 6,59 Prozent auf 157,00 USD), Roper Technolgies (+ 4,06 Prozent auf 467,89 USD), Mondelez (+ 3,87 Prozent auf 64,95 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 3,73 Prozent auf 560,14 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Intel (-30,87 Prozent auf 63,65 USD), Sandisk (-15,81 Prozent auf 1 119,77 USD), Astera Labs (-13,67 Prozent auf 250,73 USD), Arm (-12,58 Prozent auf 199,98 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-12,47 Prozent auf 495,79 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 58 939 665 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 5,60 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at