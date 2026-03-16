Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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17.03.2026 00:13:15
Why Intel Stock Spiked 7.4% on Monday Then Slumped
Intel (NASDAQ: INTC) stock had quite a Monday. Shares surged as much as 7.4% before giving it all back, closing where it started.The early spike came as the broader semiconductor market rallied. President Trump said Sunday he reached out to seven countries to help police the Strait of Hormuz, helping ease investors' fears. Oil prices retreated somewhat from their recent highs, though they remain elevated.Concerns over Taiwan's chip manufacturing dominance have also helped push investors toward domestic alternatives, and Intel is the most obvious beneficiary.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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16.03.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
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12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
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11.03.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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11.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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11.03.26
|Intel shareholder claims board gave US an equity stake to avoid Trump’s social media attacks (Financial Times)
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11.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
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|23.01.26
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