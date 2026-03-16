Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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17.03.2026 00:13:15

Why Intel Stock Spiked 7.4% on Monday Then Slumped

Intel (NASDAQ: INTC) stock had quite a Monday. Shares surged as much as 7.4% before giving it all back, closing where it started.The early spike came as the broader semiconductor market rallied. President Trump said Sunday he reached out to seven countries to help police the Strait of Hormuz, helping ease investors' fears. Oil prices retreated somewhat from their recent highs, though they remain elevated.Concerns over Taiwan's chip manufacturing dominance have also helped push investors toward domestic alternatives, and Intel is the most obvious beneficiary.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
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