Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|
21.11.2025 17:43:41
Why Intuit Stock Popped Today
Intuit (NASDAQ: INTU) stock jumped 4.4% through Friday, 11:25 a.m. ET, after beating forecasts for fiscal Q1 2026 earnings last night.Heading into the report, analysts predicted Intuit would earn $3.09 on under $3.8 billion in sales. In fact, Intuit earned $3.34 per share, and sales approached $3.9 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
