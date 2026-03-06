Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
|
06.03.2026 16:19:53
Why Is Barrick Mining Stock Sinking This Week?
Barrick Mining (NYSE: B) is doing really well, posting record earnings and cash flows in its last quarter. It's a gold stock, though, and sentiments can change quickly with metal prices.This week, Barrick stock fell 13% at its lowest point through 10 a.m. ET Friday, driven by a wave of volatility and confusion sweeping through the precious metals markets.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Barrick Mining Corp.
