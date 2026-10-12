CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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12.10.2026 13:39:49
Why Is CrowdStrike Stock Gaining Monday?
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Nachrichten zu CrowdStrike
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09.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
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09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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09.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
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