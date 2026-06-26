NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.06.2026 03:30:00
Why Is Nvidia Stock So Cheap? This Is the Only Plausible Answer
For much of the AI boom, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been the stock market darling.The stock started soaring shortly after the release of ChatGPT in Nov. 2022 as it was primed to benefit from demand for its GPUs, which are used for AI training.Since then, the stock has gained more than 1,000%, and Nvidia has become the most valuable company in the world, with a market cap of nearly $5 trillion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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