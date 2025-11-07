Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
07.11.2025 18:02:12
Why Is Palantir Technologies Stock Crashing This Week?
Shares of Palantir (NASDAQ: PLTR) are falling this week, down 15.1% as of 11:44 a.m ET on Friday. The move comes as the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and the Nasdaq-100 lost 2.8% and 4.6%, respectively.The artificial intelligence (AI) powerhouse released another earnings beat on Monday, but the numbers still failed to impress investors, given its extreme valuation. On the same day, a regulatory filing revealed that Michael Burry, head of Scion Asset Management, has taken a significant position, betting Palantir stock will decline. Michael Burry, the contrarian hedge fund manager made famous by the 2015 film The Big Short, revealed in a regulatory filing that his fund purchased 50,000 put contracts on Palantir stock -- options that pay out when a stock declines in value.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
