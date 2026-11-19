Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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19.11.2026 19:16:35
Why Is Snowflake Stock Surging on Thursday?
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Nachrichten zu Snowflake
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17.11.26
|Erste Schätzungen: Snowflake legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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03.09.26
|Snowflake-Aktie: Zweistelliges Plus nach starken Zahlen und angehobenem Ausblick (finanzen.at)
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02.09.26
|Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce im Minus (dpa-AFX)
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28.05.26
|Snowflake-Aktie schießt nach Zahlen und Amazon-Deal nach oben: Skeptiker unter Druck (finanzen.at)
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28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce legen zu (dpa-AFX)
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28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce stabil (dpa-AFX)
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27.05.26
|Ausblick: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Snowflake
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