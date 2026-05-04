Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|
04.05.2026 16:36:14
Why Lockheed Martin Stock Fell 14.3% in April
Shares of Lockheed Martin (NYSE: LMT) fell 14.3% in April while the broad market was soaring, according to data from S&P Global Market Intelligence. Defense stocks are coming back to earth amid falling tensions in the Iran conflict in April, while Lockheed Martin itself posted disappointing first-quarter 2026 earnings due to program delays.Here's why Lockheed Martin stock was falling last month, and whether defense stock investors should buy the dip today. For the March quarter, Lockheed Martin's sales were flat year over year. However, its earnings per share (EPS) fell to $6.44 compared to $7.28 a year prior due to supply chain issues across some of its fighter jet and classified programs. With some of these systems under fixed-cost contracts with the government, delays can lead to cost overruns and margin compression, which Wall Street does not like. This is the main reason why the stock fell in April.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lockheed Martin Corp.
|442,40
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.