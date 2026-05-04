Lockheed Martin Aktie

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WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

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04.05.2026 16:36:14

Why Lockheed Martin Stock Fell 14.3% in April

Shares of Lockheed Martin (NYSE: LMT) fell 14.3% in April while the broad market was soaring, according to data from S&P Global Market Intelligence. Defense stocks are coming back to earth amid falling tensions in the Iran conflict in April, while Lockheed Martin itself posted disappointing first-quarter 2026 earnings due to program delays.Here's why Lockheed Martin stock was falling last month, and whether defense stock investors should buy the dip today. For the March quarter, Lockheed Martin's sales were flat year over year. However, its earnings per share (EPS) fell to $6.44 compared to $7.28 a year prior due to supply chain issues across some of its fighter jet and classified programs. With some of these systems under fixed-cost contracts with the government, delays can lead to cost overruns and margin compression, which Wall Street does not like. This is the main reason why the stock fell in April.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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